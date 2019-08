Cristiano ve en Juventus a argentino que no es Higuaín: ¿chao Lukaku?

El mercado europeo vive horas definitivas y todos los equipos mueven con prisa las fichas antes del cierre definitivo. Y esa tarea también está Juventus.

Las recientes llegadas de Danilo y Cancelo no serán las únicas y se apunta a un delantero que sea fórmula y, llegado el momento, reemplazo de Crisitiano Ronaldo en el ataque.



El propio portugués entiende la necesidad y por eso, según La Gazzetta dello Sport, habría pedido a la directiva de la Vecchia Signora que se fije en el argentino Mauro Icardi, quien lo pasa mal en Inter de Milán y definitivamente no cuenta para el técnico Antonio Conte.



Según la versión, el 7 de Juventus quiere delanteros estelares para repetir los éxitos del pasado en Real Madrid y les habría bajado el pulgar a Mario Mandzukic y Gonzalo Higuaín como centrodelanteros, ambos actualmente en la vitrina para facilitar un fichaje costoso.



¿Qué pasará con Romelu Lukaku, que está en una tremenda puja para salir de Manchester United y apuntaba a Juventus? Según el medio italiano, Cristiano no ve con malos ojos la llegada del belga pero prefiere las numerosas alternativas que ofrece Icardi en el frente de ataque.



Se sabe que el portugués tiene mucho peso en las decisiones de Juventus y que se le escucha por su experiencia ganadora en la Champions, gran objetivo de la temporada para los de Turín.