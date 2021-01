Flamante refuerzo de Boca fue denunciado por presunto abuso sexual

Una nuevo problema extrafutbolístico llegó a Boca Juniors. Hace poco el club confirmó la buena nueva de que Cristian Pavón regresaba al club tras su paso por LA Galaxy de la MLS.

​

El jugador daría una mano al equipo de Miguel Ángel Russo para lo que viene en el calendario, pero su situación se ha complicado enormemente por una denuncia muy seria.

Según reveló la prensa argentina, Marisol Doyle recientemente denunció a Pavón por supuesto abuso sexual, situación que llevó hasta los tribunales y en la cual aseguró que los hechos ocurrieron, según ella, “en 2019 durante una fiesta en Anisacate, de donde es oriundo el futbolista”.



El futbolista de Boca “se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de Alta Gracia” e incluso hizo una contradenuncia por supuesta extorsión. Todo esto se encuentra en investigación.



Ahora bien, a través de sus redes sociales, la mujer publicó una foto del jugador con el siguiente texto: “Sólo deseo que la Justicia sea justa.porque lo que está persona hizo conmigo no tiene nombre. Un año de sufrimiento. Un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo”.

Más adelante, Pavón contestó a dicha publicación con un comunicado de su estudio de abogados, ‘GRAMÁTICA-FERRARI-GRAMÁTICA’, en la que aclara que dicha acusación “es falsa” y por ello “el Sr. Pavón denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia”.

​

​En cuanto al supuesto abuso, el comunicado advierte que el extremo de 24 años se presentó cuando fue requerido y “se puso a disposición del Sr. Fiscal para colaborar con la investigación y demostrar su inocencia”.

La situación no quedó ahí pues Marisol Doyle aseguró, todo a través de un post en Instagram que “nunca” fue notificada de la demanda en su contra y que la denuncia que hizo por supuesto abuso sexual es completamente verídica teniendo en cuenta que “existe un expediente que lleva su curso ante la justicia”.

​

​“Te advierto @kichanpavon que iré hasta las últimas consecuencias. No bajaré los brazos ante las críticas. Hasta tu mismo hermano en un chat que mantuvimos ratifica lo sucedido así que eso ya esta en manos de la Justicia y doy fe que actuará como se debe”, cierra el escrito.



Según reveló el diario ‘Olé’, el abogado de Doyle es Fernando Burlando y la viene asesorando desde marzo del 2020, justamente es el mismo abogado que “representa a Daniela Cortés por el caso de presunta violencia de género de Sebastián Villa, también jugador del Xeneize”.