Efecto coronavirus: ¡Pogba pasaría de inalcanzable a ganga de mercado!

En río revuelto, ganancia de pescadores... o de rebeldes que hace tiempo están buscando la manera de escapar de sus 'cárceles de oro'.

En medio de la aguda crisis que ya empieza a sentirse en el fútbol de Europa por culpa de la pandemia del coronavirus covid-19, la cual obligó a interrumpir toda la competencia, resulta que algunos pueden acabar haciendo grandes negocios.



El más reciente estudio de CIES Football Observatory ya daba cuenta de los agudos problemas económicos que enfrentarán los clubes más poderosos del Viejo Continente por cuenta de la desvalorización de sus principales activos, los futbolistas.

Lo curioso es que no es necesariamente una mala noticia para hombres como Paul Pogba, cuyo valor en Transfermarket es de 100 millones de euros (de hecho Manchester United pagó 110 millones por él), pero hoy, según el CIES, no llegaría más que a 35 millones.



Según el análisis, Pogba cotizaba antes de la crisis en cerca de 65 millones de euros reales en una posible transferencia (sin calcular comisiones y otros gastos) pero ahora con esfuerzo llegaría a la mitad, teniendo en cuenta que cumple varias de las condiciones de la desvalorización.



El CIES habla de que aquellos jugadores que más valor perderán son los de mayor edad, con contratos más altos a corto plazo y que jugaron pocos partidos en la temporada. Todos los requisitos los cumple el francés, quien transita por los 27 años y tiene contrato hasta 2021. Es un caso muy destacado, pero no es el único...