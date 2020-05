¿Cuánto pierden grandes equipos del mundo por culpa de la pandemia?

La pandemia del coronavirus covid-19 no esperará mucho para afectar el valor de los clubes y de los futbolistas.

Un reciente informe de KPMG analiza la situación del mercado de la élite del fútbol mundial y anticipa fuertes impactos para clubes como el FC Barcelona, que vería en el futuro afectado su patrimonio más que otros equipos de su nivel.



Actualmente las plantillas más valiosas, según la fuente son Real Madrid (1168 millones de euros), Liverpool (1200) y Manchester United (1243) y Barcelona (1136).



Pero, en la eventualidad de no acabaran las ligas, serían los catalanes los más golpeados, pues su valor bajaría hasta los 808 (-28,9%) por delante del Real Madrid 851 (-27,2%), y otros clubes como el Everton (-26,4%), Napoles (-28,7%) PSG (-25,4%). La buena noticia es que seguramente no llegará ese puntos pues España, Inglaterra e Italia luchan por finalizar sus torneos y podría retomarlos en junio. Mala noticia para Francia, que ya perdió pues la Liga 1 se canceló.



Pero el Barcelona, según el informe, sería el equipo que más se depreciaría si la temporada terminara a puerta cerrada, como en efecto ocurrirá.



En este aso el valor de la plantilla caería hasta los 903 millones (-20,5%), mientras que Real Madrid sentiría menos el golpe, aunque caería hasta los 944 millones (-19,1%). En ese rubro aparece el Arsenal de Inglaterra como el siguiente en depreciación, lo cual ya no es novedad pues ha publicado recientemente sus preocupantes estados financieros. El PSG, nuevamente, pierde mucho valor ahora que no tiene competencia.