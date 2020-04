¡Wanda tenía toda la razón! El gigante italiano que buscará a Icardi

¿Adivinen quién sabía todo desde el comienzo? ¡Wanda! Tantas críticas que recibió la rubia por viajar desde París hasta Milán con toda su familia, en auto, y al final parece que ella sí que sabía por qué lo hacía.

Cuando más álgida era la situación en Italia por la pandemia del coronavirus covid-19, ella empacó maletas y regresó a su residencia, dando un portazo al PSG, al que le hizo saber que su marido, Mauro Icardi, quería regresar al Calcio.



Cayeron rayos y centellas sobre la rubia por dejar a su esposo sin contrato en medio de la emergencia, pero ahora resulta que su movida tenía una intención muy definida: ubicarlo, finalmente, en Juventus.



Así lo afirma este lunes el diario La Gazzetta dello Sport, que titula: "¡Tango! Se retira Higuaín, sale Icardi", en referencia a la salida del primero y la entrada del segundo.



Higuaín, quien regreso a su país en compañía de su familia huyendo del covid-19, hace tiempo que no tiene segura su continuidad en Turín pues los resultados no lo respaldan, mientras que ICardi, quien brilló en Milán e hizo buen trabajo en PSG, parece tener suficientes credenciales bien para ser el apoyo que necesita Cristiano Ronaldo o bien para ser su reemplazo, en caso de que la crisis económica obligue a su salida.



Según la versión, el fichaje podría darse hacia el mes de julio, cuando ya haya certeza sobre el final de la actual temporada del Calcio.



De esta manera, el viejo anhelo de Icardi de llegar a Juventus, donde podrá disputar los títulos y las competencias europeas que no sentía que fuer a ganar nunca con el Inter de Milán, se puede hacer realidad. ¡Wanda lo sabía todo!