Triste relato de un argentino: 'no importa contagiarme, quiero volver'

Sergio 'Chino' Vittor es un futbolista argentino que está jugando en Arabia y pasó por Banfield, Independiente y Universidad de Chile. El jugador vive un triste momento, está solo en otro país y no ha encontrado la manera de regresar a estar con su familia.



Incluso, el 'Chino' dijo que no le importa contagiarse o gastar miles y miles de dólares con tal de regresar a Argentina y poder estar en su país.

"Mirá, si querés ponelo así: 'Si me contagio de coronavirus en el camino, me chupa un huevo, con tal de volver a mi país'. Ya ni me importa contagiarme, a ese punto llegué. El 13 de marzo ya no se podía ni ir al club para entrenarnos. Estamos encerrados desde entonces. Mi esposa no llegó a viajar desde Buenos Aires. Vivo solo en un complejo cerrado, construido por Estados Unidos para militares norteamericanos. Acá sólo pueden entrar extranjeros, ni siquiera los árabes", dijo el futbolista.



Por otro lado, Vittor explicó su situación y mencionó cómo ha buscado salir del país. También, dijo que no le importa pagar un dineral con tal de volver a Argentina.



"Estamos tratando de conseguir un vuelo privado desde Yedá, donde está Gil (compañero argentino), hasta Madrid y ahí enganchar algunos de los aviones de repatriación que manda el canciller Felipe Solá. Ahora los vuelos privados salen fortunas, no cuestan dos pesos con cincuenta. Los tres coincidimos en que la plata mucho no nos interesa. Ponemos lo que haga falta para irnos. En otra circunstancia lo pensaría, pero ahora no me importa: yo me quiero ir a la Argentina. Cuando pasa algo como esto del coronavirus, uno se da cuenta de que los más importantes son los seres queridos. Si mañana me dicen 'tenés que pagar 20.000 dólares por un vuelo privado', le digo 'tomá', no importa , aunque deje de ganar. Lo pago con los ojos cerrados", mencionó.