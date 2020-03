Escándalo mundial: jugadores borrachos robaron un carro en cuarentena

El coronavirus ya se tomó el mundo, los deportes y los eventos masivos en cada país. Los futbolistas deben entrenarse por su parte y en casa para no perder el estado físico, pero esta vez dos jugadores en Australia mostraron una gran irresponsabilidad en cuarentena.



Aunque en este país no es tan grave el coronavirus, sí hay una cuarentena y dos futbolistas del Wellington Phoenix rompieron este aislamiento al ser arrestados por la Policía en estado de embriaguez y con un carro de golf robado.

Tim Payne y Oliver Sail son los dos jugadores del equipo australiano que causaron la polémica y el bochornoso hecho en su país. Por otro lado, el club decidió emitir un comunicado luego de esto e intentó tapar los hechos, pues mencionó que no había ningún arresto.



“A pesar de los informes en sentido contrario, las investigaciones iniciales han encontrado que Tim Payne no fue arrestado durante el incidente y que ningún miembro del público estuvo involucrado”, señala la institución que agrega: “El Wellington Phoenix está tomando el asunto muy en serio y continúa sus investigaciones. El club emitirá una nueva declaración una vez que se complete su investigación”, terminó el equipo.



Sin embargo, por otro lado, el diario 'Daily Telegraph' tuvo acceso al informe oficial en el que Payne dio positivo por grados de alcoholemia y que, también, el carro de golf robado ya fue devuelto en perfectas condiciones.



El mismo futbolista puso sus redes sociales privadas y se disculpó por lo sucedido. Payne deberá ir a juicio en junio para definir su futuro y posibles sanciones económicas.



“Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y por lo que se desarrolló esa noche. He decepcionado a muchas personas, incluido mi compañero, mi familia, el club en general y personas como Uffie (entrenador Ufuk Talay), quien me ha dado una oportunidad esta temporada. Estoy increíblemente avergonzado y lamento haber decepcionado a tanta gente", escribió.