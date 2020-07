Error en pruebas de covid-19 desató ola de contagios en liga europea

Una veintena de contagios por coronavirus se detectaron entre jugadores y personal administrativo de dos clubes de la Primera liga búlgara, el Cherno More y el Tsarsko Selo.



En su página web, el Cherno More, que con 40 puntos es séptimo en la liga, informó este lunes de que un total de 16 personas, entre jugadores y miembros de la administración del club, han dado positivo en las pruebas del covid-19.



El club ordenó los test después de conocerse que uno de los jugadores del Tsarko Selo, Martín Kavdanski, participó el domingo en un partido contra el Cherno More a pesar de estar contagiado, porque por error había recibido la comunicación de que había dado negativo en el test al que se sometió antes del encuentro.

Posteriormente, el laboratorio encargado de analizar la muestra de Kavdanski advirtió de que cometió un error técnico y que el resultado del test había sido positivo.



Entretanto, se ha dado a conocer que cuatro jugadores del Tsarko Selo, undécimo en la liga con 26 puntos, se han contagiado. "Después de que por los medios supimos que el futbolista Kavdanski ha jugado contra nosotros el 5 de junio siendo positivo de covid-19, hicimos dos test PCR a cada uno de nuestros jugadores y miembros de la administración", explica la nota del Cherno More.



"Lamentablemente, 16 pruebas dieron positivo. Todos los futbolistas que tienen resultado positivo ya están bajo cuarentena y hemos tomado todas las medidas de precaución", añade.



Desde hace tres semanas, Bulgaria registra un repunte del número de nuevos contagios, con entre 100 y 180 casos diarios, según los datos publicados por el Ministerio de Salud. En total, el país balcánico ha contabilizado hasta ahora 5.740 contagiados, incluidos 246 pacientes fallecidos.



El ministro de Salud, Kiril Ananiev, anunció que el estado de "situación extraordinaria epidemiológica" se mantendrá al menos hasta fin de mes.