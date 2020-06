Vuelve el fútbol: los partidazos que se van a jugar oficialmente

Las grandes Ligas de Europa confirmaron que hay regreso del fútbol y con ello grandes partidazos para ver y disfrutar durante la cuarentena que sigue en varios países del mundo.



Así las cosas, desde este viernes habrá clásicos y partidos importantes que se robarán la atención para ver en televisión. ¿Cuál es su favorito?

Mejores partidos:

11 de junio:



Juventus vs. Milan

Copa de Italia

2:00 p.m.



12 de junio:



Bayern Múnich vs. Borussia Monchedgladbach

Bundesliga

11:00 a.m.



Napoli vs. Inter

Copa de Italia

2:00 p.m.



14 de junio:



Atlhetic vs. Atlético de Madrid

Liga de España

7:00 a.m.



17 de junio:



Manchester City vs. Arsenal

Premier League

2:15 p.m.



18 de junio:



Real Madrid vs. Valencia

Liga de España

3:00 p.m.



19 de junio:



Tottenham vs. Manchester United

Premier League

2:15 p.m.



21 de junio:

​

Everton vs. Liverpool

Premier League

1:00 p.m.



23 de junio:



Barcelona vs. Athletic

Liga de España

3:00 p.m.



25 de junio:



Chelsea vs. Manchester City

Premier League

2:15 p.m.



28 de junio:



Milan vs. Roma

Serie A

10:15 a.m.



1 de julio:



Barcelona vs. Atlético de Madrid

Liga de España



2 de julio:



Manchester City vs. Liverpool

Premier League

2:15 p.m.



4 de julio:



Lazio vs. Milan

Serie A 2:45 p.m.



5 de julio:



Athletic vs. Real Madrid

Liga de España



Villarreal vs. Barcelona

Liga de España



Napoli vs. Roma

Serie A

2:45 p.m.



7 de julio:



Milan vs. Juventus

Serie A

2:45 p.m.



12 de julio:



Napoli vs. Milan

Serie A

2:45 p.m.



15 de julio:



Arsenal vs. Liverpool

Premier League



18 de julio:



Liverpool vs. Chelsea

Premier League



19 de julio:



Roma vs. Inter

Serie A

2:45 p.m.



28 de julio:



Inter vs. Napoli

Serie A



2 de agosto:



Juventus vs. Roma

Serie A