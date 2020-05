¡En alerta! Cantidad de lesionados en el regreso de la Bundesliga

La Bundesliga fue la primera de las competencias grandes de fútbol que retornó a actividades en medio del covid-19.Sin embargo, en apenas dos fines de semana de haber retomado el rumbo, ha llamado la atención la cantidad de jugadores lesionados.



Según datos de Marca, solo en la primera semana se lesionaron 14 jugadores: 12 en la Bundesliga y 2 en la segunda división, sumados a otros 18 que se lastimaron en el calentamiento antes de salir a la cancha.

Thorgan Hazard y Reyna (Borussia Dortmund), Rudy y Bebou (Hoffenheim), Hahn (Augsburgo), Bender (Leverkusen), Skjelbred (Hertha), Gjasula (Paderborn), Todibo (Schalke), Schmitz (Colonia), Russ (Eintracht) y Thuram (Gladbach) fueron los lesionados en la Bundesliga, así como Vagnoman (Hamburgo) y Edmundsson (Arminia) en la segunda.



Futbolred contactó a un especialista en la medicina para conocer cuáles serían los factores que se presentaron en esta oleada de lesiones, que deben servir para tomar atenta nota en otras ligas del mundo, incluida la colombiana.



César Augusto Arias, médico deportólogo, explica que “esta situación era completamente previsible, la inactividad, por más que se hayan realizado prácticas simuladas o a través de internet o en su casa, lleva a una pérdida en la fortaleza en la masa muscular, a disminución en la coordinación, en los reflejos y por supuesto en el aspecto aeróbico: Corazón, pulmones, sistema circulatorio, resienten cualquier inactividad y más en deportistas de alto rendimiento, como consecuencia de eso, si no hay una buena pretemporada, que por obvias razones no se pudo hacer, ya que se interrumpió la Liga y de una vez con muy pocos días de práctica se comenzó la competencia, hace que el riesgo de lesiones sea mucho mayor, sobre todo las lesiones de tipo osteomuscular y articular. Esa es la razón por la cual esto que ha pasado en Alemania y en todas las Ligas que en cualquier lugar del mundo reanuden la competencia sin un acondicionamiento correspondiente a la misma inactividad, se va a presentar. Todos vemos que en el comienzo de temporada cuando empieza el año la pretemporada es por lo menos de seis semanas antes de entrar en competencia, lo demás es una invitación a que ocurran lesiones”.



El galeno vallecaucano señaló que los directivos han sido alertados de las consecuencias de un regreso sin hacer una adecuada readaptación física, pero hacen caso omiso: “Los profesionales de la salud hace mucho rato hemos llamado la atención sobre el riesgo de estas lesiones, porque cuando hay mucha inactividad la fibra muscular pierde elasticidad, pierde fuerza, pierde potencia; usted de la noche a la mañana o con una preparación muy pequeña comienza a exigirla, porque la alta competencia no da tregua en el momento de un partido, ese músculo no está preparado para ese esfuerzo y se rompe. Lo mismo pasa con las articulaciones, pierden coordinación, la elasticidad de los ligamentos también se altera, entonces todos esos factores han sido puestos sobre el tapete por los médicos deportólogos, pero han primado los intereses económicos, el fútbol es un negocio y como muchas cosas suceden en el mundo, los intereses de la salud pierden la batalla ante los intereses económicos. Estamos viendo los mismos ejemplos en el coronavirus, donde en algunas ciudades, como Cali, por ejemplo, se está pensando en abrir discotecas por encima, únicamente por razones económicas, de los riesgos que la salud conlleva, igual pasa en estos casos del fútbol. Es una irresponsabilidad decir que hay que abrir las discotecas para que unas cuantas personas no pasen hambre, eso es lo mismo que decir que hay que jugar fútbol para que unos cuantos jugadores, sin estar preparados, se lesionen”.



El médico Arias agrega que el rendimiento deportivo tiene unas condiciones claras: “Para que un atleta que viene de una para esté en condiciones de competir en al to rendimiento, se necesitan cinco requisitos:



1. Qué esté físicamente bien



2. Que esté atléticamente bien



3. Que esté técnicamente bien



4. Que esté tácticamente bien



5. Que esté psicológicamente bien



No basta con salir de un encierro, de una cuarentena de inactividad y de una vez salir detrás de un balón tres días y luego presentarse en el estadio, eso es irresponsabilidad no solo con el deportista sino también con el espectáculo, porque no se puede esperar fútbol de buena calidad con tres meses de inactividad y una semana de entrenamientos”.



Teniendo en cuenta que en el Ministerio de Deporte dio como probabilidad que en agosto se reinicien los entrenamientos presenciales y en septiembre la competencia, el doctor Arias acotó que “después de tres meses de inactividad, viniendo de vacaciones de fin de año, la temporada pre-competición no puede ser menor de seis semanas, toda vez que ese trabajo por las condiciones de la pandemia tampoco pueden ser normales”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces