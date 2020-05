¡Ya no hay nada que hacer! Reclamos en Francia y Holanda ante la ley

Mientras una liga ya está en curso (Bundesliga) y otras tres planean el regreso a competencia (La Liga, Serie A y Premier League), hay dos países que con anticipación dieron por finalizadas las ligas locales: Francia y Holanda. A pesar de que fue una decisión tomada en conjunto, en ambos países aparecieron opositores a la decisión, por un lado Amiens Sporting en la Ligue 1 y por el otro lado AZ Alkmar en la Eredivise.

Para muchos fue una medida apresurada, para otros fue una sabia decisión, pero lo único cierto es que en ambos países ya piensan en los protocolos para asumir la próxima temporada que viene. Francia declaró al PSG campeón y Holanda mantuvo al Ajax como líder y por ende clasificó directamente a la Champions.



Como toda decisión, no todos están conformes con las medidas, pues en Holanda el AZ Alkmaar reclama la cima de la Eredivise, mientras que en Francia, el Amiens de los colombianos Steven Mendoza y Juan Otero, apelan la decisión para no descender.

En Holanda, el equipo dirigido por Arne Slot, presentó formalmente una petición ante la Uefa y la Federación, para revocar la decisión de otorgarle la clasificación directa a Champions al Ajax, argumentando que ellos deberían asumir ese privilegio tras estar igualados en la tabla en cantidad de puntos, pero con la diferencia que AZ Alkmar ganó en los dos encuentros directos que tuvieron durante la temporada. Documento que de inmediato fue rechazado debido a que se respetará la diferencia de gol como el primer factor de desempate.

La lucha legal en Francia es similar, pero a diferencia del Alkmaar, Amiens Sporting, que aún no recibe respuesta, no reclama el primer puesto, sino que todo lo contrario, protestó ante la justicia francesa por quedar en el penúltimo lugar, pues según los directivos del club, la decisión tomada en la Ligue 1 es injusta e incoherente: "Amiens sigue en combate contra esta decisión que encontramos injusta, incoherente e infundada", señaló el presidente del club, Bernard Joannin.

Ambos equipos reclamaron ante la justicia una decisión que ya está tomada, mientras ven que el fútbol en otros países está volviendo de a poco. Amiens sueña con no descender, pero seguramente es un suceso que no podrá evitar, y Az Alkamar tendrá que aceptar el segundo puesto y enfocarse en la fase previa de la Uefa Champions League. ¡Ya no hay nada que hacer!