A romperla, Cantillo: nuevo DT de Corinthians, discípulo de Guardiola

El entrenador portugués Vítor Pereira dijo este viernes que asume el banquillo del Corinthians con Johan Cruyff, Arrigo Sacchi y Pep Guardiola como grandes inspiraciones para desarrollar su trabajo, que se basará en la posesión y la intensidad.



"Quien tiene que marcar el ritmo somos nosotros. Trabajaré para dominar el partido con la pelota, con una transición defensiva muy fuerte, muy agresiva, y evitar al máximo correr hacia atrás", afirmó Pereira en la rueda de prensa de su presentación.

Subrayó que buscará imprimir ese estilo de juego "independientemente del adversario" y con la intención de "no desgastar" en exceso al elenco desde el punto de vista físico. La clave, según él, es encontrar un equilibrio entre "la calidad técnica" y "la capacidad física".



El preparador luso, que firmó por una temporada y tiene una amplia experiencia en el fútbol europeo y asiático, indicó que entrenar en Brasil es todo un "desafío" y que su objetivo es "probar" que está "a la altura". "Creo que puedo traer alguna cosa nueva con nuestro trabajo, alguna mejoría para el fútbol brasileño", apreció.



Formado como técnico en las categorías inferiores del Porto, recordó en su comparecencia al fallecido neerlandés Cruyff, al italiano Sacchi, ya retirado, y al español Pep Guardiola, hoy entrenador del Manchester City, como sus referencias. Entre los brasileños, citó a Telê Santana, histórico técnico del Sao Paulo y de la Canarinha. "Son personas que tuvieron una visión adelantada del fútbol. Proyectaron un fútbol de calidad anticipándose 20 años", describió.



Por otro lado, no prometió los títulos que tanto ansía la afición del Corinthians, pero sí "mucho trabajo". "Además de la calidad en el juego es importante ganar. A mí me gusta ganar jugando bien, pero ganar es fundamental", resaltó Pereira, quien se definió también como un entrenador "emocional". Asimismo, dijo que en su librillo de valores es fundamental "el respeto, la honestidad y la verdad".



"Cuando no hay respeto, me convierto en un animal, aunque hoy también tengo más experiencia y reaccionó de una forma un poco más tranquila", manifestó.