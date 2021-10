Figo les dice locos a los de FIFA por pensar en Mundial cada dos años

Mientras que la FIFA sugiere, tantea, y piensa en hacer la Copa del Mundo cada dos años, las críticas llueven por la idea. Esta vez fue Figo, exfutbolista portugués, el que le bajó el dedo a la apuesta de acortar el periodo de tiempo en la realización de los Mundiales.



Figo calificó de una “locura” y una idea “que no piensa en el bien del fútbol” a la posibilidad de realizar el Mundial cada dos años.



“Me parece que es una locura y de gente que no piensa en el bien del fútbol. No tiene sentido hacer un Mundial cada dos años. En el calendario que tenemos, un Mundial cada dos años, un Europeo cada dos años, la fase de clasificaciones... Para mí es ridículo plantear una competición así en un espacio tan corto de tiempo”, dijo Figo en entrevista con la Agencia EFE.



Figo quiso ser presidente de la FIFA hace unos años y no descarta volver a intentarlo, aunque no está en sus planes por ahora.



"Surgió la oportunidad en ese momento y creí que era el momento exacto para levantar toda la mafia que había en la organización. Al final, el tiempo me dio la razón. Si en un futuro próximo surge otra oportunidad y creo que es el momento, ¿por qué no?", dijo.