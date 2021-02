'Barcelona no es solo Messi', Lopetegui aviva la semifinal de Copa

Este miércoles (3:00 pm), Barcelona visitará al Sevilla por la primera llave semifinal de Copa del Rey. El jueves lo hará Athletic de Bilbao frente al Levante. A propósito del duelo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el técnico español Julen Lopetegui se refirió al rival y aseguró que será una "exigente" eliminatoria. La vuelta será el 3 de marzo en el Camp Nou.

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, espera una "eliminatoria bonita, preciosa, atractiva y exigente" ante el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey, cuya ida se disputa el miércoles en el Sánchez-Pizjuán entre dos contendientes que están "en un momento muy bueno".



Lopetegui afirmó, en la rueda de prensa previa al partido, que el rival "no es sólo Messi", ya que "todos los futbolistas del Barcelona tienen un nivel altísimo", por lo que conforman "un buen equipo que, además, tiene al mejor jugador del mundo" aunque advirtió que el Sevilla "también está bien, así que se podrá ver un gran partido de fútbol".



El técnico guipuzcoano alabó a su colega azulgrana, el neerlandés Ronald Koeman, de quien "se nota la mano en el equipo, es muy reconocible" y tiene la "sensación desde la distancia que está haciendo un buen trabajo".



Lopetegui opinó que "las competiciones están diseñadas de la mejor manera dentro de las circunstancias de una temporada atípica", de modo que no quiso valorar "si este formato" de la semifinal a doble vuelta "es la mejor opción o si otro hubiese sido mejor", ya que su empeño es "aprovecha la oportunidad de jugar una semifinal" que el Sevilla se ha "ganado con un buen trabajo en este torneo".



El preparador sevillista anunció que su capitán, Jesús Navas, "no va a estar disponible mañana" debido a una "molestias persistentes" que lo tienen en el dique seco desde hace diez días y su baja se añade a otras porque "todo el mundo es consciente de la exigencia de una temporada en la que ha habido menos de una semana de vacaciones y se juega cada tres días".



Lopetegui estuvo remiso a abundar en la polémica generada en el último Sevilla-Getafe a raíz de la lesión del argentino Lucas Ocampos, que "es grave y llega en un momento importante de la temporada" pero no tiene "nada que decir sobre la decisión del Comité de Competición" que sancionará al jugador que lo lesionó, el defensor togolés Djené Dakoman. "Todo lo que tenía que decir al respecto del partido contra el Getafe lo dije ya. Estamos en la antesala de una semifinal muy bonita pero no podemos olvidar que la única víctima que ha habido en todo ha sido Lucas Ocampos", subrayó Julen Lopetegui.