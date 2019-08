El confuso mensaje sobre futuro de Mauro Icardi: ¿se quedará en Milán?

Pasa el tiempo y Mauro Icardi no parece demasiado preocupado por el fútbol. Y eso que solo quedan siete días para el cierre del mercado en Italia.

Icardi, cuyo último partido con el Inter fue el pasado 26 de mayo, hace casi tres meses, parece más concentrado en otras actividades, como la construcción de su nueva casa, que no es en Turín ni en Napoli sino en Milán.

Casa de Mauro Icardi Foto: Tomado de Instagram @mauroicardi Casa de Mauro Icardi Foto: Tomado de Instagram @mauroicardi Casa de Mauro Icardi Foto: Tomado de Instagram @mauroicardi

El asunto de su futuro está en manos de su esposa, la exhuberante Wanda, quien, según la prensa italiana, esperará hasta último momento la opción de ver a su marido jugando con Cristiano Ronaldo.



El diario Corriere dello Sport asegura que "Napoli ha dado los pasos más concretos, ofreciendo 65 millones al Inter y encontrando la apertura completa de Nerazzurri", pero aun le falta el OK del jugador.



La apuesta de Mauro y su mujer es clara: Juventus. "Era marzo, más o menos, cuando, en medio de la tormenta Nerazzurri, Mauro le dio su palabra a Fabio Paratici (director deportivo de Juventus). Un pacto que no necesitaba nada más que la garantía de esperar hasta que la Juve resolviera el problema con el Inter. Estamos a 21 de agosto y la madeja todavía está allí, sobre todo una carga muy pesada hecha de relaciones inexistentes entre los dos clubes. Más que una carga, hoy es un callejón sin salida", escribió el medio sobre la situación del argentino.



En este punto habría un clima de cansancio general: del jugador, al ver que no se resuelve nada en Juventus, y del Napoli, que ha puesto una cifra nada despreciable sobre la mesa y sigue sin respuesta.



Mientras, Mauro solo habla de su nueva casa en Milán: ¿tendrá plan de quedarse cuando COnte le ha cerrado la puerta en la cara? Quedan siete días para saberlo.