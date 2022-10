Invasión en Indonesia trae consecuencias: necesario pedido en la liga

La comisión especial formada para investigar la estampida que provocó 132 muertos en un estadio de fútbol en Indonesia pidió la dimisión de la directiva de la federación de fútbol, responsable de la liga de Indonesia, y señaló a los gases lacrimógenos como desencadenantes de la tragedia.

El ministro de Seguridad indonesio, Mahfud MD, afirmó este jueves que el informe ha evaluado las pruebas y las imágenes de 32 cámaras de seguridad para reconstruir lo que ocurrió el pasado 1 de octubre en el estadio Kanjuruhan, en la isla de Java.



"Los muertos, heridos y las víctimas que se han confirmado ocurrieron por la estampida después del uso del gas lacrimógeno", indicó el ministro en una conferencia de prensa para comentar el citado informe.



En un informe de 124 páginas divulgado este viernes, la comisión determinó que el presidente de la federación (Asociación de Fútbol de

Indonesia o PSSI), Mochamad Iriawan, y su equipo deben dimitir como responsables "morales" de la tragedia ocurrida en Kanjuruhan. Según la comisión, los responsables de la liga fueron negligentes a la hora de implementar las normas de seguridad, al tiempo que pidió que se investigue a los hinchas que fueron violentos y quemaron vehículos cerca del estadio.

Además, acusa a los organizadores del partido de no haber abierto bien las puertas del estadio, lo que provocó cuellos de botella, y de no tener suficiente personal médico, al tiempo que denuncia el uso "indiscriminado" de gas lacrimógeno por parte de la policía.



Esta comisión de investigadores está formada por responsables de ministerios, futbolistas profesionales, organizadores de eventos deportivos, profesionales de medios de comunicación y académicos, entre otros. La tragedia en Kanjuruhan, el estadio del equipo Arema en la ciudad de Malang, se produjo después de que los hinchas invadieran el campo y chocaran contra las fuerzas de seguridad, que lanzaron gases lacrimógenos para controlar la multitud, pese a que su uso en los estadios está prohibido por la FIFA.



El día del partido no había aficionados del equipo rival, Persebaya Surabaya, pero algunos hinchas del Arema saltaron al campo iracundos tras perder 2-3 y se enfrentaron a la policía. Las víctimas mortales por la estampida incluyen a dos policías y a 33 menores de entre 4 y 17 años, al tiempo que hay más de 484 heridos, más de 96 de gravedad. Los servicios de emergencia indicaron que muchos murieron asfixiados o aplastados, mientras que la Policía ha sido acusada de exceso de violencia y de provocar la estampida con los gases lacrimógenos.





Se trata de la peor tragedia en un estadio de fútbol indonesio y una de las más graves en el mundo. VISITA DEL PRESIDENTE DE LA FIFA El presidente de la federación indonesia, Mochamad Iriawan, anunció ayer la creación de un grupo de trabajo conjunto junto con la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) y la Confederación de Fútbol Asiática (AFC, en sus siglas en inglés) para mejorar la seguridad en los estadios. El próximo 18 de octubre está previsto que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reúna en Yakarta con el jefe del Estado indonesio, Joko Widodo. Choirul Anam, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia, indicó el miércoles que los gases lanzados por la policía fueron el "desencadenante" de la estampida en el estadio.



Anam dijo que algunas puertas presuntamente "parcialmente abiertas" contribuyeron a la catástrofe, al tiempo que el estadio tenía capacidad para 38.054 personas pero la noche del partido había 42.516 asistentes. El presidente de la comisión precisó que hay indicios de abuso policial y que presentarán un informe sobre la tragedia la semana que viene. Tras el incidente, el presidente indonesio, Joko Widodo, determinó la apertura de una investigación para averiguar los responsables de la tragedia y evaluar la controvertida actuación de la policía, al tiempo que suspendió los partidos de la liga hasta que concluyan las investigaciones.



Hasta el momento, una decena de agentes han sido suspendidos, entre ellos el jefe de Policía de Malang, mientras que otra veintena más está bajo escrutinio.



EFE