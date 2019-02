Comesaña contra la prensa y su club por una filtración de información

En una rueda rodeada de la polémica por supuesta filtración de información de un entrenamiento, Julio Comesaña, exentrenador de Junior, explotó contra la prensa argentina y contra algunos miembros de su actual club, Colón de Santa Fe, a quienes calificó de ‘alcahuetes’ por haber compartido las formaciones y los planteamientos tácticos practicados.

“Yo vi en Twitter que está toda la práctica que hicimos el martes, la distribución en cancha, los nombres, todo exacto. Ustedes (los periodistas) no están acá (no estuvieron presentes en el entrenamiento) por lo tanto están recibiendo información desde adentro”, aseguró el uruguayo.



Y luego prosiguió con su descargo: “hay una palabra fesa, alcahuete. Pero es una realidad, el fútbol está lleno de alcahuetes. ¿Para qué voy a hablar? Sólo tengo que confirmar o negar lo que ya saben. En todos lados pasa, pero en muchos lugares se cortó el escape de información que es privada”.



Entonces concluyó asegurando que no seguirá hablando: “no hablaré más de formaciones, alineaciones o algo relacionado a estos temas. El club tampoco tendrá información mía sobre nada”.



Tras lo ocurrido, fuentes del club confirmaron a los medios argentinos que la formación probada por Julio sí es la que jugaría y que el colombiano Morelo podría debutar en el ‘sabalero’.