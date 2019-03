Comesaña y otra polémica declaración tras la derrota de Colón

Julio Comesaña se ha destacado más en Argentina por las polémicas que por el buen juego de su club, Colón de Santa Fe. Con base en ello, el exentrenador de Junior volvió a ser noticia por sus palabras, pero esta vez no fue contra la prensa sino contra sus jugadores, quienes parece que no han respondido como él lo esperaría.



Tras la derrota del equipo sabalero frente a Talleres (2-0), donde Dayro Moreno marcó de penal, Comesaña apuntó hacia los futbolistas que dirige, a quienes señaló como los principales culpables de lo ocurrido: “Para mí tienen temor de jugar. Yo aspiro a que se despierten, a que se valoren. Tenemos que reaccionar”



Y luego prosiguió con su descargo: “De quince puntos tenemos cuatro. Para lograr objetivos hay que prepararse, pero todos estamos en la misma bolsa. El partido no me gustó nada. A nosotros no nos sobra nada. Miremos las campañas de Colón y es más de lo mismo. No hicimos un buen partido y era una oportunidad para ver algunos jugadores que aspiran a jugar”.



Con Comesaña en el banco, Colón ha disputado cinco partidos de la Liga argentina, sumando una victoria, un empate y tres derrotas. Los de Santa Fe se ubican en el puesto número 20 de la tabla de posiciones.