Amenazas de muerte: tensión por juego de Colo-Colo para evitar la B

Un sector ultra de la hinchada del Colo Colo expuso lienzos con amenazas hacia los jugadores en una concentración a las afueras del Estadio Monumental en Santiago de Chile, en la previa del partido en el que el equipo se jugará la permanencia en la Primera División.

"Ganan o los matamos", se lee en una de los paños desplegados por un grupo de hinchas en las rejas exteriores del recinto deportivo donde el Cacique ostenta la localía.



Además, en Talca, la ciudad donde se disputará el partido de permanencia entre Colo-Colo y Universidad de Concepción, un grupo de desconocidos lanzó panfletos desde un auto frente al hotel donde se aloja el cuadro sureño, haciendo referencias a la barra brava del club albo, la "Garra Blanca", con el mensaje: "De Talca no salen vivos, penquistas".



La Policía chilena, a raíz de estos hechos, distribuyó carros blindados en las cercanías del hotel donde se concentran los del Campanil y cortó el tránsito en zonas aledañas. Sin embargo, no todo fueron amenazas y la familia alba también se hizo presente en la masiva arenga fuera del recinto deportivo.



"Sabes que siempre te alentamos y que nunca te fallamos, campeón", fueron parte de los cánticos que se escucharon en las afueras de "La Ruca", entonados por cientos de hinchas que acudieron a brindarle su apoyo al cuadro más popular de Chile. "Jugadores, yo les quiero recordar, Colo Colo es de Primera y de primera no se va", gritaron los hinchas mientras enarbolaban banderas blancas y negras.



Reconocido como uno de los clubes más grandes del continente, el Cacique jugará quizás el segundo partido más importante de su historia tras la final de la Copa Libertadores de 1991 que acabó ganándole al Olimpia de Paraguay. Siendo la primera vez en sus casi 96 años de historia que Colo Colo mira cara a cara la posibilidad de caer a la B, el triunfador permanecerá en la máxima categoría del fútbol chileno mientras que el perdedor del partido se transformará en el tercer descendido del campeonato, tras Deportes Iquique y Coquimbo Unido. El compromiso está programado para este miércoles.