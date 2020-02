Clásicos, lujo en la Premier y tensión en España: partidos imperdibles

Llega un fin de semana que, en términos de colores, se va a pintar de rojo, de verde y de distintos tonos de azul.

Los mejores partidos pasan por clásicos en Colombia, imperdibles en la Premier league y algún morbo en España.



Repasamos la agenda de los mejores duelos:



Viernes 21

Santa Fe vs América

8_10 p.m. Liga Betplay

Un clásico, con históricos rivales, encuentra una pelea de América por no descolgarse en el triple empate en la punta de la tabla, y un de Santa Fe que espera meterse entre los cuatro mejores.



Sábado 22

Chelsea vs Tottenham

​7:30 a.m.

Premier League

​Chelsea viene de una semana durísima, acaba de caer contra Manchester United y este duelo contra Mourinho y los suyos es el previo del encuentro por Champions contra Bayern. El visitante, por su parte, viene de perder en Champions contra Leipzig, en una sorpresa de la jornada.



Leicester vs Manchester City

​12:30 p.m.

Premier League

​Nada menos que el tercero del torneo, con 50 puntos, frente al segundo, con 54 unidades. Lejos del Liverpool, sí, pero con muchos enemigos en posiciones europeas.



Medellín vs Nacional

5:20 p.m.

Liga Betplay

​Al clásico paisa llegan los dos contendientes con la tarea cumplida en copas internacionales. El verde debe defenderla punta y el rojo va escalando desde el puesto 12.



Domingo 23

Fenerbahce vs. Galatasaray

11:00 a.m.

Superliga Turquía

​Un clásico auténtico de Turquía, un duelo de dos hinchadas feroces, sorprende al local en el puesto 6 de la tabla y al visitante como tercero. Con una victoria de Besiktas contra Trabzonspor, Falcao y los suyos podrían ser líderes (están a dos puntos)



Arsenal vs Everton

​11:30 a.m.

Premier League

El décimo de la tabla necesita con urgencia la victoria, mientras que los de Ancelotti y Mina están novenos y mantienen firme la ilusión de los puestos europeos.



Atlético de Madrid vs Villarreal

3:00 p.m.

Liga de España

​Más que nada, hay morbo: Atlético viene de la hazaña de vencer a Liverpool en Champions, pero si pierde lo sacará su rival de puestos europeos: solo los separan dos puntos.