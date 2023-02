Christian Atsu: preocupación por el jugador, continúa su búsqueda

El mundo quedó consternado por el fuerte terremoto que sacudió a Turquía y Siria, dejando hasta el momento, una cifra cercana a las 35 mil víctimas mortales. Durante este incidente, el edificio donde vivía el futbolista Christian Atsu, se desplomó.

La consternación sigue, pues los esfuerzos por rescatarlo no cesan, pese a los nueve días que han pasado desde el desastre natural. Su representante, Nana Sechete, habló de lo que han sido esas horas complicadas, con el medio BeSoccer “Han pasado nueve días desde que ocurrió el terremoto y todavía no hemos localizado a Christian. Las escenas son inimaginables y nuestros corazones están rotos por todos los afectados”.



Además, de acuerdo a información del diario británico, The Athletic, se localizó el lugar donde quedaría la habitación del jugador y algunos de sus objetos personales.



El representante también afirmó que la noticia sobre la supuesta aparición se refería a que las cámaras térmicas reflejaban signos de vida, pero sin tenerlo físicamente, es muy complicado definir eso. También agregó sobre el trato del Hatayspor, donde el club turco no se ha involucrado del todo, para agilizar los esfuerzos de rescate.