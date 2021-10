Chilavert explotó contra dirigentes del fútbol: ni Jesurún se salvó

El exfutbolista paraguayo, José Luis Chilavert, habló con el programa Platea Baja de Radio del Plata, sobre los cambios que se vienen contemplando en el fútbol mundial, entre ellos la realización de la Copa Mundo cada dos años. Puso el grito en el cielo y lanzó una ácida crítica sobre los dirigentes de FIFA y Conmebol. Incluso se refirió al presidente de la FCF, Ramón Jesurún.

"Están equivocados. Le dan más importancia a lo económico que a lo deportivo. No les interesa la salud del futbolista profesional y el nefasto presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le pidió a la FIFA un entretiempo de 25 minutos, es una locura. Uno pide un Mundial cada dos años y el otro pide que el entretiempo dure 25 minutos, la gente que maneja el fútbol no sabe nada, es una aberración", dijo.



Chilavert estalló al recordar que Domínguez, del que es su más fuerte crítico, acompañó al presidente de la FIFA en su reciente visita al continente. Aprovechó para lanzar un dardo por la polémica situación de Jesurún. "Infantino se paseó por todo Sudamérica visitando los presidentes. Estuvo en Colombia con Jesurún, que tiene problemas con la justicia por la reventa de entradas y no lo sancionan de por vida; el de Perú lo salva mismo, porqué porque está avalado por Domínguez. Son votos para la reelección. Los clubes están más pobres y ellos millonarios".