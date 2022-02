Chelsea-Palmeiras: cuándo y dónde ver la final del Mundial de Clubes

Este sábado, 12 de febrero, se jugará la final del Mundial de Clubes 2022. Palmeiras y Chelsea se medirán por el título en el estadio Mohammed bin Zayed, de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.



Una vez más, las dos potencias del fútbol se verán las caras: Sudamérica y Europa, por el orgullo. El gran reto es para el ‘verdao’, pues el Mundial de Clubes lleva ocho ediciones consecutivas con campeón europeo.



Justamente, el último campeón sudamericano del Mundial de clubes fue brasileño y le ganó el título al Chelsea inglés: fue Corinthians, en 2012.



La gran final del Mundial de Clubes podrá ser seguida de manera gratuita por el canal oficial de YouTube de la FIFA.



¿A qué hora en enfrentan Palmeiras y Chelsea?



México – 10:30 a.m.



Colombia – 11:30 a.m.



Ecuador – 11:30 a.m.



Perú – 11:30 a.m.



Bolivia – 12:30 p.m.



Venezuela – 12:30 p.m.



Uruguay – 1:30 p.m.



Paraguay – 1:30 p m.



Argentina – 1:30 p.m.



Brasil – 1:30 p m.



Chile – 1:30 p.m.



España – 5:30 p.m.