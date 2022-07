De firmar con equipo belga a desaparecer: no saben de Charly Musonda

No son días tranquilos en las oficinas del Zulte Waregem de Bélgica. Charly Musonda Jr era uno de los jugadores que finalizaban contrato con el Chelsea a finales del mes de junio y esperaba lentamente una oferta. Pues a diferencia de su compañero, Andreas Christensen, ahora jugador del FC Barcelona, el belga no había sonado en el radar de ningún club todavía.

Todo sucedió de manera repentina. Pues el ex jugador del Real Betis Balompié, que cumplió su contrato con el Chelsea FC se estaba perfilando para finiquitar detalles y vincularse al Zulte Waregem de su país. Su firma fue un hecho, y antes de entrar en pretemporada con el club belga, pidió vacaciones por motivos familiares.

Sin embargo, se prenden las alarmas en el Zulte Waregem, pues el club mantiene que lo han llamado, pero la preocupación es que el jugador no contesta y le han perdido completamente la pisada a las vacaciones del extremo ex Real Betis Balompié y Chelsea. Eddy Cordier, director general del equipo mantuvo, ‘no ha aparecido. No sabemos nada de él’.

En el club hay preocupación, pues mantienen que ya debió haberse presentado en Bélgica, pero no hay rastro alguno de Charly Musonda Jr. ‘Simplemente no ha aparecido, y tampoco hemos sabido nada de él’, agregó Eddy Cordier. Musonda alcanzó a firmar, y acoplarse en sesiones de entrenamiento con el Zulte, sin embargo, insólitamente le han perdido el radar. ‘No sé si debemos seguir confiando en él porque no ha estado desde el entrenamiento de hace unas semanas y no ha habido contacto’.

Charly Musonda Jr es una de las joyas en Europa. De 25 años, el canterano del Chelsea ha quedado a deber en su trayectoria. En Bélgica se espera que pueda regresar pronto tras esas vacaciones, de las cuales nadie sabe la parada del extremo izquierdo.