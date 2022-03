Fabregas defendió a Messi: 'No han visto un jugador así en la vida'

El jugador del Mónaco, Cesc Fabregas, dialogó con el diario español Marca y se refirió al momento que vive Lionel Messi en PSG, y habló puntualmente de los abucheos que recibió en el Parque de los Príncipes por la eliminación en Champions League.



El '10' argentino recibió ácidas críticas por la derrota frente al Real Madrid y la hinchada le hizo sentir su malestar en un partido de Ligue 1 el fin de semana siguiente. Sin embargo, toda la responsabilidad fue cargada al argentino.

"Leo para mí es el mejor jugador de la historia. El mejor que yo he visto y con el que he jugado. Después se pueden llegar a matizar muchísimas cosas, pero lo que yo he visto de él ha sido excepcional", dijo el español cuando le preguntaron por Lionel. Después habló de las críticas en PSG: "a mí me ha silbado el Camp Nou, así que sé lo que es lo que le pasó el en el PSG. Las aficiones a veces quieren crear un momento de tensión para que los jugadores se den cuenta de que, bueno, debería hacerse más".



Y agregó: "Pueden decirte 'con el PSG aún no ha ganado nada'. Sí, claro, es verdad. No han ganado nada, de momento, pero van a ganar la Ligue 1. Y al final estás hablando de un jugador que acaba de llegar y que es un jugador que en el PSG no han visto en la vida. Nunca han tenido un jugador de ese nivel en toda la historia".