¿Cómo? Cesc Fábregas, campeón del mundo, fichó con un insólito equipo

Cesc Fábregas decidió continuar con su carrera a los 35 años, después de quedar libre tras acabar su contrato con el AS Mónaco. El español, campeón del mundo en 2010, decidió ir a una liga en donde no había jugado, aunque disputará la Segunda Dvisión.



Muchos no lo pueden creer: Fábregas jugará en la Serie B de Italia, en un equipo insólito para muchos. Este lunes, el Como anunció su fichaje y lo recibió junto a sus hinchas, que todavía no pueden creer que se haya contratado a un futbolista que jugó en Arsenal o el FC Barcelona.



Según la prensa italiana, Como le ofreció un contrato de dos años a Cesc, que se reúsa a retirarse. Su gran reto será llevar a la Serie A su nuevo equipo: el ascenso es la meta.