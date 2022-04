Qué sufrimiento para el Madrid: los penales le dieron el triunfo

Un vibrante partido de principio a fin se jugó en Balaídos, una cancha que siempre ha complicado al Real Madrid, y esta no fue la excepción. Los madridistas se fueron arriba en el marcador, y entre la polémica, Celta dominó e igualó sobre el final de la primera parte. Sin embargo, no valió por un fuera de juego de Iago Aspas aunque no tocó el balón en el tanto de Thiago Galhardo. Ya en el complemento, la anotación sí contó por parte de Nolito. Karim Benzema falló penal para ponerse arriba en el marcador, y luego tuvo revancha que no falló. Resultado final, 1-2.

Apenas inició el compromiso, Celta de Vigo se adueñó de la pelota en busca de abrir el marcador desde temprano. Un pase filtrado de Denis Suárez a Iago Aspas que el goleador encaró, remató y la zaga rechazó al córner. El Madrid respondió seis minutos después desde la derecha con un centro de Marco Asensio que Karim Benzema cabeceó contra la malla exterior.

Sobre los 13 minutos, una serie de rebotes contra los defensas del Madrid que intentaron rechazar, terminó el balón con Nolito que cedió para Denis Suárez. El ex Barcelona sacó un tremendo remate atajado por Thibaut Courtois a la esquina.

Casemiro encontró a Vinicius sumado en el centro del área, controló el brasileño, con poco ángulo sacó un remate que salvó Matías Dituro. El partido se abrió a los 18 minutos en una infracción de Nolito a Eder Militao en el área. Penal para Karim Benzema al fondo.

Pese a la apertura en el marcador del Madrid, volvió a bajar las revoluciones y le prestó la pelota al Celta. Se llenó de infracciones en contra y los locales crearon peligro en cada una de ellas. Un tiro libre de Iago Aspas buscaba el ángulo, y Thibaut Courtois voló de palo a palo para salvar.

A falta de cinco minutos para el final de la primera parte, un centro a Thiago Galhardo significó el empate. Un testarazo que Courtois no pudo detener y entre el palo y el arquero, ingresó lentamente. Sin embargo, Iago Aspas intercedió en la acción pese a no tocar el balón, y la anotación no contó.

Ya en el complemento, Celta volvió a pegar como en el primer tiempo. Sobre los 52 minutos, Javier Galán envió un centro raso en la izquierda y Nolito estuvo firme empujando la pelota al fondo. Esta vez, la celebración sí contó. Buscando romper la igualdad, Iago Aspas ejecutó un tiro libre en la esquina, nadie tocó el balón que se envenenaba en el arco de Thibaut Courtois.

Un nuevo penal se hizo presente en contra del Celta por una infracción del colombiano Jeison Murillo. Karim Benzema ejecutó y Matías Dituro atajó. Cinco minutos después, a los 69, Kevin Vázquez bajó a Rodrygo ingresado por Marco Asensio. Otra pena máxima que esta vez el francés ganó la partida ante el argentino.

Los de Vigo continuaron en busca de la igualdad, pero la zaga defensiva, y Federico Valverde se interpusieron a esos intentos. Final en Balaídos y triunfo importante para los madrileños que siguen en la punta sacándole 15 puntos momentáneamente al Barcelona. Celta visitará al Espanyol, mientras que el Real Madrid enfrentará al Chelsea y posteriormente, recibirá al Getafe.