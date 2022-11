Dolor por Balanta ya se vivió: muertes súbitas que enlutaron al fútbol

Que la vida es un milagro es una de esas verdades que solo se recuerdan cuando aparece un caso de muerte repentina, una tragedia para cada familia que lo sufre.

Tristemente esa familia hoy se llama Balanta Cifuentes, la que ha perdido a su hijo Andrés, apenas a los 22 años, por un problema cardiaco, según explicó su actual club, Atlético Tucumán.



Hay quienes tienen una segunda oportunidad, como Iker Casillas que apresuró su retiro por un ataque cardiaco, o el propio danés Christian Eriksen, hoy disputando el Mundial de Catar tras haber sufrido un ataque en plena cancha durante la última Eurocopa.



Pero otros no tuvieron esa posibilidad. Estos son algunos recordados casos de muerte súbita en el fútbol:



Andrés Balanta

2022

Este 29 de noviembre el colombiano se desvaneció durante un entrenamiento de Atlético Tucumán y, aunque se trasladó rápidamente a un hospital, no pudo ser reanimado. Tenía 22 años.



Marc Vivien Foe

2003

Durante un partido entre Camerún y la Selección Colombia por la Copa Confederaciones, el futbolista de 28 años se desplomó. A pesar de la desesperación de los colombianos pidiendo ayuda y de los intentos de reanimación, murió en la cancha.



Davide Astore

​2018

El italiano, al servicio de Fiorentina, murió en su habitación de hotel previo a un partido por una alteración de su ritmo cardiaco. Cuando lo encontraron no había nada que hacer.



Antonio Puerta

​2007

El jugador español del Sevilla colapsó en el intermedio de un partido contra Getafe. Murió tres días después en un hospital, a la edad de 22 años.



Piermario Morosini

​2012

El mediocampista italiano de Livorno se sintió mal a los 31 minutos de un partido y se desmayó: se intentó reanimar en la cancha, se trasladó a un hospital pero allí falleció, una hora después, a los 25 años.



Dani Jarque

2009

​El defensor español sufrió un ataque cardiaco durante un entrenamiento mientras jugaba para el Espanyol. Falleció en su habitación de hotel mientras hablaba con su novia. Tenía 26 años.



Cristian 'Chucho' Benítez

2013

Murió a los 27 años por una complicación cardiaca. Se quejó de dolores y alcanzó a llegar a un hospital en Catar, pero no lograron salvarle la vida.​ Era uno de los ídolos de la Selección de Ecuador.



Cristian Gómez

2015

El defensor argentino del Atlético Taraná de Brasil se desplomó en la cancha en un partido de la B Nacional y allí mismo falleció.