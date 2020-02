Casillas se retiraría para aspirar a Federación Española: ¿lo dejarán?

Iker Casillas está listo. Y no es solo para dar el paso más difícil en la carrera de un futbolista, como es el retiro, sino para avanzar de inmediato hacia lo que sería su futuro: una carrera como directivo.

Así lo asegura la prensa en España, que se hace eco de una reunión que ya habría tenido el actual portero del Porto de Portugal con representantes del Consejo Superior de Deportes, en el que habría informado sobre su interés de presentarse a las próximas elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



Según el programa El Larguero de la Cadena SER, ya hubo una reunión entre Iker Casillas y la nueva secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, lo que respaldaría la aspiración.



Lo que llama la atención es que en el seno de la RFEF no habría una ambiente demasiado favorable a la llegada de un hombre tradicionalmente firme en sus convicciones como Casillas.



El presidente actual de la entidad, Luis Rubiales, en declaraciones del mes pasado, no quiso opinar abiertamente, pero dejó una frase que da la idea de lo frío que es el ambiente alrededor del arquero, campeón mundial con España: "Tendría mucho morbo una respuesta. No conozco su experiencia en gestión ni la formación que pueda tener", decía.



Rubiales sería el rival al que podría derrotar Casillas en las próximas elecciones de la RFEF.

📻⚽ 18/01/2020 Carrusel Confidential: Fría relación entre Rubiales y Casillas



El presidente de la RFEF echa en falta una llamada de Iker Casillashttps://t.co/qV2xLR0Epv — El Larguero (@ellarguero) February 11, 2020

La opinión de los analistas esta dividida, pues algunos consideran que el arquero sería el candidato del presidente de LaLiga, Javier Tebas, lo que podría crear un monopolio nocivo, mientras otros creen que las aspiración es en sí misma una carta ganadora, dada la riquísima carrera deportiva de una de las leyendas vivas del deportes español, aunque preferirían que no por eso se salte el periodo de la capacitación como directivo.



Otro de los candidatos con los que Casillas podría rivalizar en su aspiración es nada menos que el expresidente del país, Mariano Rajoy.



Casillas contaría con el apoyo del grueso de los jugadores pero eso podría no ser suficiente para derrotar los arraigados poderes en la cúpula directiva de la RFEF.