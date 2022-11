Carlos Tevez dice adiós a Rosario Central: 'no quiero ser obstáculo'

"Comunciar a la gente de Central que voy a dar un paso al costado, no voy a seguir como entrenador. Darle las gracias a la gente, por estos cuatro meses y medio, casi cinco de apoyo", fueron las palabras de Carlos Tevez este jueves en una conferencia de prensa, en la que confirmó su salida s in dar mayores detalles de su decisión más allá de no querer ser un "obstáculo".

El 'Apache', quien llegó al arco a mediados del 2022, dirigió 23 partidos (6 victorias, 10 empates y 7 derrotas), terminando la Liga Profesional en la casilla 20, alejado por 20 puntos del campeón Boca Juniors.



Tevez mencionó que se va "pensando siempre en Central, primero está siempre el escudo. Doy un paso al costado pensando en el club. No quiero ser un obstáculo para nadie. Que el que venga, tenga la libertad de hacer sus contrataciones. Lo más sensato que puedo hacer es dar un paso al costado".



El exjugador de Boca Juniors le hizo quite a la polémica pero sí dejó claro que se marcha porque su nombre no era cuestión de política en el club. "El primer día dije que no venía a hacer política, y cuando se pone mi nombre, es algo que no me gusta. No se hablaba de un proyecto, sino de Tevez. No es un juego justo conmigo, porque no soy de la casa. Y tampoco estuve en Boca por la política. Soy director técnico y no quiero hacer política".