Contundente: 'Si yo erraba ese penalti, era mi último partido en Boca'

Las reacciones por el lanzamiento de Edwin Cardona en la tanda de los once pasos no han parado de sonar. Con el 1-1 entre Boca y River en el tiempo reglamentario, el colombiano fue uno de los encargados de patear uno de los cinco penaltis para definir el cupo a las semifinales del campeonato argentino.



Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de Cardona y su cobro al estilo 'Panenka' fue atajado sin problema por el arquero Alan Díaz.

Pese a que fue victoria para Boca Juniors, las críticas hacia el creativo colombiano no se tardaron en llegar y, justamente, Carlos Izquierdoz, defensor compañero de equipo, se refirió al tema y dejó un mensaje para el colombiano tras la situación.



"En ese momento nadie le dijo nada, lo saludamos. Creo que era un momento en el que había que seguir concentrados, Edwin tiene esas cosas. Yo no las comparto, pero ellos son así, viven el fútbol de otra forma. Por algo ellos son los que juegan lindo, los vistosos, yo soy más 'patadura', de ir a la segura".



“El sentido de la responsabilidad es muy grande y esas cosas, qué sé yo. Ya lo hablaremos con Edwin, sabemos que el que más lamentó la situación fue él", dijo en ESPN.



Izquierdoz fue más a fondo con el tema y aseguró que si él hubiese sido el implicado por errar el penalti, ya se estaría hablando de su salida del club.



"Si yo erraba ese penal y perdíamos, seguramente iba a ser de mis últimos partidos acá en Boca. Era consciente de eso. Es la realidad", finalizó.