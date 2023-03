Ancelotti valora a Barcelona: ‘Una semifinal gana importancia’

Real Madrid recibirá la visita de Barcelona en la semifinal ida de la Copa del Rey y buscará continuar con su alza deportiva, pero esta vez espera sacar su mejor rendimiento en la segunda competencia más importante de España.

Con respecto al choque contra Barcelona, el técnico merengue Carlo Ancelotti se refirió a cómo enfrentar el equipo de Xavi Hernández y cómo hacer para lograr sacar una diferencia en el estadio Santiago Bernabéu.



“Cuando estás cerca de un título, la temperatura sube. Esta es una competición que, al principio, no es la más importante, pero cuando llegas a jugar una semifinal gana en importancia", dijo Anceltti en conferencia de prensa.



De igual manera, el italiano rescató que irán por todo a lograr un buen rendimiento contra Barcelona y corregir errores de la Supercopa de España que perdieron hace poco.



"Es un partido muy importante, estamos muy cerca de ganar una competición que es muy importante para nosotros, así que vamos a competir. Mañana no es el partido decisivo, pero podemos coger ventaja. En el partido de Supercopa, nos faltó compromiso, contundencia, hicimos errores individuales, repetir estos errores nos puede afectar, pero creo que no se van a repetir”, finalizó Carlo Ancelotti.





El partido entre Real Madrid y Barcelona se disputará este jueves 2 de marzo a partir de las 3 de la tarde (hora de Colombia).