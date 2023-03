Ancelotti fue duro con Barcelona: ‘No hicieron nada y tuvieron suerte’

Real Madrid cayó por marcador de 1-0 contra Barcelona en la ida de las semifinales de Copa del Rey y ahora el club merengue deberá estar obligado a ganar el pase a la gran final en el Camp Nou.

Al terminar el clásico español en esta competencia copera, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló de la derrota y fue bastante crítico con la actitud del Barcelona, quien defendió la mínima diferencia a lo largo del encuentro.



“Hicimos el partido que tenemos que hacer. Presionando, jugando con intensidad. Nos faltó el gol. Ellos no hicieron nada para marcar. Tuvieron suerte en un rebote, pero aún tenemos 90 minutos", resaltó Ancelotti en conferencia de prensa.



Hasta Ancelotti está sorprendido con el juego defensivo que ha ofrecido el Barça en el Bernabéu #ElClásico pic.twitter.com/0gnmLcyaeV — MARCA (@marca) March 2, 2023



Igualmente, el técnico italiano aseguró que la ventaja es buena para ellos, pero Real Madrid no se dará por vencido y cree en el nivel de su equipo para lograr la clasificación de visitante.



"Ellos tienen ventaja, pero tenemos toda la confianza del mundo para poder volver". El equipo ha jugado bien y el Barcelona ha jugado como no quería jugar. No hemos estado bien en el último tercio. La derrota duele, pero si hacemos lo mismo en la vuelta tenemos la oportunidad de pasar", finalizó en conferencia de prensa Ancelotti.