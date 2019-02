Cardiff podría demandar al Nantes y no pagar la transferencia de Sala

El Cardiff City no se ha quedado con los brazos cruzados luego del accidente del avión en el que murió el argentino Emiliano Sala, su jugador recién fichado al Nantes, y quien falleció cuando la aeronave se chocó en el Canal de La Mancha, cuando viajaba a la capital galesa.



Según informó este domingo el diario inglés The Telegraph los abogados esperan los resultados de una investigación en la que se comprobaría que el piloto que llevaba a Sala, David Ibbotson, no tenía su licencia en regla.

Esto le permitiría al Cardiff iniciar una demanda por negligencia contra el Nantes con la que buscarían todas las opciones jurídicas para evitar el pago de los 17 millones de euros pactados por el traspaso del jugador.



Vale recordar que todos los pagos por la transferencia fueron congelados mientras se esperan las respuestas sobre el fatal accidente y si alguien puede ser considerado responsable.



Esta semana podrían conocerse los primeros resultados de dichas pesquisas, pues la Oficina de Investigaciones de Accidentes Aéreos anunció que publicaría un informe provisional sobre el accidente un mes después de haber ocurrido.