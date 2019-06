Capello defiende a Messi y critica la defensa de la 'Albiceleste'

Cada vez que Messi se pone la camiseta de la Selección Argentina y el equipo tiene problemas, el debate respecto al ’10’ argentino, que involucra a Maradona vuelve a aparecer. Y mientras muchos se preguntan cuál de los dos futbolistas fue mejor, una voz autorizada en el fútbol apareció para dar su punto de vista.



Se trató de Fabio Capello, ex entrenador de la selección italiana y quien tuvo la posibilidad de observar tanto a Lionel Messi como a Diego Maradona: “La gente habla de Messi y Maradona, pero es que la Argentina de Maradona era más fuerte y tenía más calidad que la que ha encontrado Messi”.



Luego prosiguió: “Argentina ha tenido buenos jugadores hacia delante, pero del mediocampo hacia atrás les falta defensa, ese es el problema importante”, afirmó en el ‘Radio Marca’, considerando la situación actual del fútbol argentino y en especial lo hecho por la ‘Albiceleste’ en la Copa América.



Y dejando esta discusión de lado, pasó a referirse a Neymar y Mbappé: “Neymar es un jugador que me gusta mucho, que tiene mucha calidad, pero en este momento me parece que le ha superado su falta de humildad. No es humilde. Algo le ha pasado. Ganan mucho dinero. Son jugadores extraordinarios, pero le falta algo. Messi siempre está pensando en jugar, no en los negocios”.



Mbappé hace un año que estoy diciendo que será el próximo ganador de Balón de Oro. Tiene velocidad, llegada, gol y por edad algo que los demás no tienen”, concluyó.