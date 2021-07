¡Ojito! Boca-River, Real Madrid-Barcelona y lo mejor de la temporada

Empieza el mes de julio y las diferentes ligas del mundo alistan su inicio. Los últimos días se han revelado los diferentes calendarios y en FUTBOLRED los programamos con los partidazos de la temporada 2021-22.



Desde el Superclásico argentino, pasando por los derbis de España, hasta los imperdibles duelos en Inglaterra. Salvo Italia (aún no confirman calendario), está todo:

Argentina:



Boca Juniors vs River Plate

​***Domingo, 3 de octubre (2021)



España:



Atlético de Madrid vs Barcelona

*** Domingo, 3 de octubre (2021)



Barcelona vs Real Madrid

*** Domingo, 24 de octubre (2021)



Real Madrid vs Atlético de Madrid

*** Domingo, 12 de diciembre (2021)



Barcelona vs Atlético de Madrid

*** Domingo, 6 de febrero (2022)



Real Madrid vs Barcelona

*** Domingo. 20 de marzo (2022)



Atlético de Madrid vs Real Madrid

*** Domingo. 8 de mayo (2022)



Francia



PSG vs AS Monaco

*** Domingo, 12 de diciembre (2021)



AS Monaco vs PSG

*** Domingo, 20 de marzo (2022)



Inglaterra

​

​Arsenal vs Tottenham

***Sábado, 25 de septiembre (2021)



Liverpool vs Manchester City

*** Sábado, 2 de octubre (2021)



Manchester United vs Liverpool

*** Sábado, 23 de octubre (2021)



Manchester United vs Manchester City

*** Sábado, 6 de noviembre (2021)



Chelsea vs Manchester United

*** Sábado, 27 de noviembre (2021)



Everton vs Liverpool

***Martes, 30 de noviembre (2021)



Tottenham vs Arsenal

*** Sábado, 15 de enero (2022)



Manchester City vs Manchester United

*** Sábado, 5 de marzo (2022)



Liverpool vs Manchester United

*** Sábado, 19 de marzo (2022)



Manchester City vs Liverpool

*** Sábado, 9 de abril (2022)



Liverpool vs Everton

*** Sábado, 23 abril (2022)



Manchester United vs Chelsea

*** Domingo, 15 de mayo (2022)



Alemania



Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

Sábado, 4 de diciembre (2021)



Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Sábado, 23 de abril (2022)