Atentos a Stefan Medina: así se jugará el Mundial de Clubes

Al ruedo los clubes que van en búsqueda de la gloria, luego de conseguirla a nivel de sus respectivas federaciones internacionales. Empieza una nueva edición del Mundial de Clubes, esta vez, la correspondiente al 2021.



Este es el calendario y los equipos participantes por cada conferedación.



Chelsea (UEFA), Palmeiras (Conmebol), Monterrey (Concacaf), Al-Hilal (AFC), Al-Ahly (CAF), Pirae (OFC), Al-Jazira (Emiratos Árabes Unidos)



Primera ronda

3 de febrero



Al Jazira vs As Pirae P1



Segunda ronda

5 y 6 de febrero



Al Ahly vs Monterrey

Al Hilal vs ganador P1



Semfinales

8 y 9 de febrero



Palmeiras vs ganador W2 (Al Ahly o Monterrey)

Ganador W3 (Alhilal o ganador P1) vs Chelsea



Partido por el quinto puesto

9 de febrero



Por definir



Partido por el tercer puesto

12 de febrero



Por definir



Final



12 de febrero

Por definir