¡Vuelve la Champions! Los partidos recomendados en la agenda FUTBOLRED

El fútbol está de fiesta: esta semana regresa la Champions League, la competición más importante de clubes en Europa y la más atractiva del mundo. También vuelve la Europa League, pero es la disputa por la ‘orejona’ la que se lleva los reflectores.

Estos son los 64 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.

Lunes, 16 de septiembre

1:45 p.m.: Torino vs. Lecce (Serie A de Italia).



2:00 p.m.: Aston Villa vs. West Ham United (Premier League de Inglaterra).



6:00 p.m.: Atlético vs. Pereira (Torneo de Ascenso de Colombia).



8:00 p.m.: Real Cartagena vs. Bogotá (Torneo de Ascenso de Colombia).



Martes, 17 de septiembre

11:55 a.m.: Inter vs. Slavia Praga (Champions League).



11:55 a.m.: Lyon vs. Zenit St. Petersburgo (Champions League).



2:00 p.m.: Napoli vs. Liverpool (Champions League).



2:00 p.m.: Salzburgo vs. GENK (Champions League).



2:00 p.m.: Borussia Dortmund vs. Barcelona (Champions League).



2:00 p.m.: Benfica vs. Leipzig (Champions League).



2:00 p.m.: Ajax vs. Lille (Champions League).



2:00 p.m.: Chelsea vs. Valencia (Champions League).



7:30 p.m.: Deportivo Cali vs. Alianza Petrolera (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Leones vs. Deportes Quindío (Torneo de Ascenso de Colombia).



Miércoles, 18 de septiembre

11:55 a.m.: Brujas vs. Galatasaray (Champions League).



11:55 a.m.: Olympiacos vs. Tottenham Hotspur (Champions League).



2:00 p.m.: PSG vs. Real Madrid (Champions League).



2:00 p.m.: Bayern Múnich vs. Estrella Roja (Champions League).



2:00 p.m.: Dinamo Zagreb vs. Atalanta (Champions League).



2:00 p.m.: Shakhtar Donetsk vs. Manchester City (Champions League).



2:00 p.m.: Atlético de Madrid vs. Juventus (Champions League).



2:00 p.m.: Bayer Leverkusen vs. Lokomotiv Moscú (Champions League).



2:30 p.m.: Fortaleza vs. Valledupar (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Barranquilla vs. Tigres (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:30 p.m.: Corinthians vs. Independiente del Valle (Copa Suramericana -semifinal, ida-).



7:30 p.m.: Boyacá Chicó vs. Real San Andrés (Torneo de Ascenso de Colombia).



Jueves, 19 de septiembre

11:55 a.m.: APOEL Nicosia vs. Dudelange (Europa League).



11:55 a.m.: Qarabag FK vs. Sevilla (Europa League).



11:55 a.m.: Dinamo Kiev vs. Malmo (Europa League).



11:55 a.m.: Copenhague vs. Lugano (Europa League).



11:55 a.m.: Basel vs. FC Krasnodar (Europa League).



11:55 a.m.: Getafe vs. Trabzonspor (Europa League).



11:55 a.m.: LASK vs. Rosenborg (Europa League).



11:55 a.m.: PSV Eindhoven vs. Sporting Lisboa (Europa League).



11:55 a.m.: Cluj vs. Lazio (Europa League).



11:55 a.m.: Rennes vs. Celtic (Europa League).



11:55 a.m.: Eintracht Frankfurt vs. Arsenal (Europa League).



11:55 a.m.: Standard Lieja vs. Vitoria Guimaraes (Europa League).



2:00 p.m.: Porto vs. Young Boys (Europa League).



2:00 p.m.: Rangers vs. Feyenoord (Europa League).



2:00 p.m.: Espanyol vs. Ferencvaros (Europa League).



2:00 p.m.: Ludogorets vs. CSKA Moscú (Europa League).



2:00 p.m.: Gent vs. Saint-Etienne (Europa League).



2:00 p.m.: Wolfsburgo vs. Oleksandria (Europa League).



2:00 p.m.: Borussia Monchengladbach vs. Wolfsberger (Europa League).



2:00 p.m.: Roma vs. Istanbul Basaksehir (Europa League).



2:00 p.m.: Slovan Bratislava vs. Besiktas (Europa League).



2:00 p.m.: Wolverhampton vs. Braga (Europa League).



2:00 p.m.: Manchester United vs. FC Astana (Europa League).



2:00 p.m.: Partizan vs. AZ Alkmaar (Europa League).



3:00 p.m.: Llaneros vs. Orsomarso (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Bogotá vs. Boca Juniors de Cali (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:00 p.m.: Quindío vs. Atlético (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:30 p.m.: Colón vs. Atlético Mineiro (Copa Suramericana -semifinal, ida-).



7:30 p.m.: Pereira vs. Leones (Torneo de Ascenso de Colombia).



8:00 p.m.: Cortuluá vs. Real Cartagena (Torneo de Ascenso de Colombia).



Viernes, 20 de septiembre

1:30 p.m.: Schalke 04 vs. Mainz (Bundesliga de Alemania).



1:45 p.m.: Cagliari vs. Genoa (Serie A de Italia).



1:45 p.m.: Estrasburgo vs. Nantes (Liga de Francia).



2:00 p.m.: Southampton vs. Bournemouth (Premier League de Inglaterra).



2:00 p.m.: Osasuna vs. Real Betis (Liga de España).



7:00 p.m.: Morelia vs. Guadalajara (Liga de México).



7:30 p.m.: Tolima vs. Equidad (Liga de Colombia).



9:00 p.m.: Atlas vs. Toluca (Liga de México).