Atalanta, con Duván, sorprende a Lazio: ¡oda a la contundencia!

Atalanta arrancó su temporada con el ímpetu del último año y dio una gran sorpresa en el Calcio al golear 1-4 a Lazio.

Duván Zapata fue titular y Luis Muriel y Johan Mojica llegaron para el cierre, en una noche de inspiración del equipo de Bergamo y de 'Papu' Gómez, autor de un doblete.





Aunque inquietaba primero Inmobile en dos ocasiones a los 6 minutos, primero tomando un rebote de primera que se desvió en un zaguero y luego en un remate de media distancia, a los 9 minutos era Atalanta el que se adelantaba, tras un centro que cayó al área, la zaga local evitaba el cabezazo de Duván pero aparecía a su espalda Gosens para marcar el 0-1 parcial.



No encajó bien ese golpe Lazio, que tres minutos después amplió la ventaja Hateboer y por detrás de todos, por sorpresa, apreció lanzado al ataque. Ya era sorpresa el 0-2.



De la raya la sacaron los defensores de Atalanta el descuento de Lazio, a los 32 minutos, de nuevo un intento de Inmobile y lo tuvo Zapata el tercero a los 40, aunque su amigo Papu Gómez apareció a tiempo para tomar la pelota en la siguiente acción, para elevar la ventaja a 0-3.



Pésimo era el regreso de la zaga local y cien por ciento eficiente era el ataque de Atalanta.



Marusic intentaba sacudirse, pero era una oda a la efectividad lo de Atalanta, que ganaba sin echar mano, hasta el descanso, del goleador Zapata.



Para el complemento vino el descuento de un valiente Lazio gracias a Caicedo, pero Malinovskyi y el 'Papu' Gómez no dejaron celebrar pues a los tres minutos se juntaron para un nuevo baile del argentino, remate seco arriba para el 1-4 que se antojaba lapidario y el abrazo sincero con su amigo Duván sentenciaba la sorpresa.



Un tiro libre frontal por falta a Caicedo no se pitó (injustamente ) y en la siguiente jugada el ofendido tuvo el segundo de su equipo, aunque le faltó suerte pues se estrelló el remate en un rival.



Para el aplauso se fue Gómez y le dio su lugar a Luis Muriel y Zapata hizo lo propio con Lammers.



Malinovskyi asistía a Muriel pero se le iba apenas desviadita la pelota, una pena por el recién ingresado colombiano. Sobre el cierre Gosens le dio paso a Mojica y así, con tres colombianos en cancha, sentenció Atalanta de visitante a un Lazio sin ideas ni rebeldía.