Byron Castillo, en graves problemas personales tras demanda de Chile

Byron Castillo sufre un momento realmente complicado a nivel personal. Tras darse a conocer el escándalo por su supuesta nacionalidad colombiana, el pasado fin de semana rompió en llanto tras provocar la pena máxima que significó la caída del Barcelona de Guayaquil.

Barcelona cayó el domingo en casa de Aucas por 2-1, resultado que deja al equipo todavía líder del campeonato ecuatoriano, pero ahora a tan solo un punto de distancia de su perseguidor.



Previo al término de la primera parte, Castillo cometió una falta dentro del área que terminó en el segundo y definitivo tanto del Aucas. Tras la anotación de Fydriszewski, el defensor empezó a llorar mientras le pedía a su entrenador que lo sustituyera. “No aguanto más”, dijo.



En efecto al reanudarse el duelo, Castillo dejó el campo junto a otros dos compañeros. Ahora bien, la situación no quedó ahí.

Su entrenador, Jorge Célico, aseguró en rueda de prensa que el jugador “es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos”. Manifestó que sufre “una carga emocional muy difícil de sobrellevar” e incluso le parece “admirable” que aún así pueda entrenar.



Reveló que no es solo el tema con Chile sino también “un tema que le surgió antes de viajar a Venezuela (por Copa Libertadores)” y ahora el penalti para la derrota de su equipo.



Por lo anterior, Célico le hizo un pedido especial a la opinión pública: “Seamos un poquito más dóciles, todo el mundo. Al ver lo que le pasó me dio mucha pena, por eso no sale. Prefiero quedarme con la faceta de los seres humanos y no con un simple resultado. Por eso les pido que hagamos el tratamiento de los temas con más cuidado, hay un ser humano detrás de cada uno”.



Horas después, el presidente de Barcelona, Beto Alfaro Moreno, informó ante los medios que Castillo no viajará con el equipo para el duelo del miércoles por Copa Libertadores debido a que resolverá sus problemas personales y trabajará con psicólogos por su complicada situación anímica.



Así mismo en las redes sociales del club se publicó el hashtag “#TodosSomosByron” para que los hinchas le muestren su apoyo al futbolista de apenas 23 años.