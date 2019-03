Los dos grandes equipos de Inglaterra que fueron rechazados por Buffon

Gianluigi Buffon disfruta a sus 41 años de ser uno de los arqueros con más vigencia e importancia en Europa. De hecho lucha con el Paris Saint Germain por salir campeón de la Champions League, el único título que le falta en su gloriosa carrera.



En 24 años de carrera, Buffon solo ha jugado en tres equipos: Parma, Juventus y PSG. Pero los mejores equipos de Europa siempre siguieron sus pasos. Incluso, en Inglaterra hubo dos grandes equipos que lo quisieron en su momento, pero ‘Gigi’ los rechazó para quedarse en su país.



Así lo confesó el portero en charla ‘BT Sport’. Primero, Buffon reveló que el Manchester United lo buscó cuando “yo era un niño y estaba en Parma”. “Sir Alex Ferguson me siguió de cerca durante dos o tres años, y siempre enviaba ojeadores para que me vigilaran. Pero en ese momento, Parma era mi mundo y no tenía ganas de irme”.



El fútbol inglés se quedó con las ganas de ver a Buffon en sus estadios. El italiano hizo una gran carrera en Parma y luego pasó a la Juventus, equipo en el que lo ganó todo. Sin embargo, estando en la ‘vecchia signora’, vino otro equipo británico a buscarlo.



“En otro momento, recibí una gran oferta del Manchester City, cuando comenzaron a formar su equipo y se convirtieron en el equipo más importante de Europa. Querían que fuera el primer fichaje, pero me quedé en la ‘Juve’”, confesó Buffon, quien ahora juega en Francia.