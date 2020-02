Truculenta historia de Brian Fernández: robo, armas y amenaza familiar

Brian Fernández es la noticia de la jornada en Argentina y no por sus goles o su aporte al Colón de Santa Fe. El jugador no se presentó al entrenamiento de su nuevo equipo y, según su versión, la razón es que fue víctima de un atraco, con armas y amenaza de muerte de por medio.

Fernández acaba de llegar a Colón procedente de Portland, de la MLS, donde tuvo más decepciones que alegrías. Pero su nueva temporada, que le daba mucha felicidad pues le permitía volver a su país tras un ciclo poco exitoso por Francia, Chile, México y Estados Unidos, ha tenido tantas complicaciones extrafutbolísticas que muchos se preguntan si valió la pena la repatriación.



Este martes la novedad fue su ausencia en la práctica de la mañana, que según los directivos era injustificada. Pues el propio jugador se contactó con el canal TyC Sports y allí explicó que tenía una razón más que razonable: habría sido víctima de un atraco.



"Me robaron un reloj y me apuntaron con una pistola en la cabeza. Eran hinchas de Unión que me preguntaron si yo era 'Brian el que manda en Santa Fe', por un video que subí yo para joder nomás, pero se ve que se lo tomaron muy en serio. Me asusté, me subí a la camioneta y me quise ir rápido, y cuando me fui me tiraron dos ladrillos a la camioneta, pero por suerte no me pasó nada", contó.



Lo extraño es que, según la prensa local en Santa Fe, hasta el momento no hay denuncias ante la policía por estos supuestos hechos.

Lo que juega en contra de Fernández es que no es la primera vez que su equipo no tiene noticias suyas. En los últimos días se reportó también, por parte de su familia, que estaría desaparecido, lo que él mismo desmintió unos días después, alegando que tuvo que esconderse porque es víctima de amenazas.



¿Quién quiere hacerle daño? Aquí se pone más truculenta la historia: El DT de Colón, Diego Osella, dijo en su momento que las ausencias de su delantero se debían a un "problema personal", mientras en las redes sociales circulaba un mensaje amenazante atribuido nada menos que a su propio padre.



"No jugás en Santa Fe mientras yo viva acá, corta. O te vas vos o me voy yo, así de corta. Te declaro la guerra y uno muere", habría escrito Miguel Ángel Fernández en su cuenta de Facebook, que tenía una bandera roja y blanca de Unión, rival de plaza de Colón.



De esta amenaza y de la primera ausencia, aparentemente por encontrarse escondido en casa de un amigo, Fernández no ha hecho hasta el momento ninguna denuncia oficial. ¿Dice la verdad o quiere proteger a su familia, por más mala relación que tenga con el padre? Es lo que muchos en Argentina no se explican.