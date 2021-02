Rogério Ceni y su nueva conquista en Brasil, esta vez con Flamengo

El técnico Rogério Ceni se consagró este jueves con el título de la Liga brasileña, el primero que conquista en la máxima categoría, al comandar al ahora bicampeón Flamengo, pese a que perdió en la última jornada ante el Sao Paulo, el club que defendió en sus 25 años como portero.

El imponente estadio Morumbí, sin el público que tantas veces lo idolatró como su legendario capitán y el décimo mayor goleador en la historia del club paulista, fue testigo de su gloria pero esta vez al frente del popular equipo carioca, que repitió el título de la temporada 2019 cuando era dirigido por el portugués Jorge Jesús.



Toda una historia



Nacido el 22 de enero de 1973 en Pato Branco, interior del estado de Paraná, Rogério Ceni se crió en la ciudad agrícola de Sinop, en Mato Grosso y fue en el club de ese municipio en el que debutó como profesional a los 17 años en el Campeonato Mato-Grossense, del que conquistó el título. En ese mismo año, el poderoso Sao Paulo puso los ojos en el promisorio portero y lo contrató como cuarto reserva.



Desde entonces comenzó a tejer una vertiginosa carrera de éxitos y glorias en un equipo en el que permaneció hasta su retiro, 25 años después. En 1992, bajo el comando del experimentado y ya fallecido Telé Santana, Ceni apareció como reserva del titular Zetti en algunos partidos del poderoso elenco, que era sensación en Brasil y en el continente.



El debut llegó un año después, en el torneo amistoso internacional de Santiago de Compostela, en España, cuando el Sao Paulo venció por 4-1 al Tenerife y Ceni atajó un penalti. Pero solo hasta 1996, con la partida de Zetti al Santos, asumió la titularidad en propiedad.



En sus 25 años en el "Tricolor Paulista", Ceni fue elegido seis veces como el mejor portero de la Liga brasileña y en 2008 como el mejor jugador del torneo. A pesar de estar en la nómina de los títulos de la Copa Libertadores, Copa Intercontinental (antiguo Mundial de Clubes), de la desaparecida Supercopa Sudamericana y de la Recopa en 1993, a nivel internacional su primera gran conquista como titular fue en la antigua Copa Conmebol en 1996, bajo el comando de Muricy Ramalho.



La mejor temporada, sin dudas, la alcanzó en 2005, cuando lideró el equipo que conquistó los títulos de la Libertadores y del Mundial de Clubes. Siete años después ganó la Copa Sudamericana.



A nivel nacional, Ceni fue campeón de la Liga por tres veces consecutivas, en 2006, 2007 y 2008, y se llevó el Campeonato Paulista, uno de los torneos regionales más importantes del país, en 1998, 2000 y 2005.



Pese a ser el portero con más goles en la historia del fútbol mundial, 131 en partidos oficiales y casi doblando al segundo, el paraguayo José Luis Chilavert (67), y de ser uno de los jugadores que más ha defendido y capitaneado al mismo equipo, Ceni no tuvo mucha suerte con la selección. En grandes torneos, sus apariciones con la Canarinha se resumen a la Copa Confederaciones de 1997 en Arabia Saudí y al Mundial de Corea del Sur-Japón 2002, cuando llegó a relevar en un partido a Dida, y terminó como campeón en ambas competiciones al integrar la nómina de la selección brasileña.



Carrera como entrenador



Como era de esperarse por la historia que dejaba en el club, después de su retiro en 2015 a los 42 años, Ceni asumió las riendas como técnico del Sao Paulo once meses después y, a pesar de un inicio prometedor con el título de la Florida Cup, en Estados Unidos, su desempeño en el Paulista y la Liga no fue el mejor.



Con apenas siete meses, el ídolo fue despedido en julio de 2017 y en noviembre de ese año recaló en el Fortaleza, al que llevó a la primera división tras conquistar la Serie B de 2018.



En 2019, además de ganar el título regional del Campeonato Cearense y la Copa del Nordeste, disputada por clubes de los nueve estados de esa región geográfica, Ceni clasificó al conjunto de la capital de Ceará a la Copa Sudamericana, el primer torneo internacional oficial para el equipo.



Después de pasar menos de dos meses en el Cruzeiro, Ceni retornó en noviembre al Fortaleza y siguió por un año más, hasta ser llamado por el Flamengo, casi en la recta final del Campeonato Brasileño y en sustitución del español Domènec Torrent, con el que consiguió hoy su título más importante como técnico.