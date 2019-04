Bonucci y una nueva aclaración sobre el tema de racismo a Kean

Leonardo Bonucci ha recibido críticas desde todos lo flancos luego de sus declaraciones sobre las palabras de racismo a Kean, joven de Juventus que vivió un mal momento en el partido contra Cagliari.

Varios jugadores lo han criticado porque luego del encuentro dijo que la culpa también había sido del jugador por acercarse a celebrar a la tribuna del otro equipo.

Por la oleada de críticas recibidas, Bonucci tuvo que publicar un mensaje en sus redes sociales para aclarar qué fue lo que él quiso decir.

"Después de 24 horas quiero aclarar mis sentimientos. Ayer fui entrevistado justo al final del juego y mis palabras han sido malinterpretadas probablemente porque me apresuré en la forma en que expresé mis pensamientos. Horas y años no bastarían para hablar de este tema.

Condeno firmemente todas las formas de racismo y discriminación. Los abusos no son aceptables en absoluto y esto no debe ser mal entendido", dijo.