Boca vs River EN VIVO: se juega segundo tiempo, local va por empate

Boca Juniors vs River Plate, el clásico de la Superliga de Argentina, vive este domingo una nueva edición.

Minuto 53- Salvó Romero otra vez el remate de Barco, producto de un error en la salida



Minuto 50- Se va con todo el local, gran ocasión de Janson, buen efecto de los cambios



Minuto 45- Triple cambio en Boca: Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Valentín Barco por Ezequiel Bullaude, Lucas Blondel y Juan Ramírez



SEGUNDO TIEMPO



FIN DEL PRIMER TIEMPO. Boca 0- River 1. Efectividad pura del millonario y acierto de Demichelis con Rondón y no Borja: el venezolano anotó



Minuto 45+4- ¡Salvó Romero el segundo! Fenomenal desborde por derecha y mejor respuesta del arquero de Boca



Minuto 41- Protesta todo Boca por una falta, que efectivamente fue contra Weigandt, en el inicio de la jugada del gol... No les hacen caso



Minuto 40- ¡Gooooooollll de River!!!! Sucesión de rebotes, remate de Enzo Pérez, desvío en Rondón y se le mete la pelota a Romero. Al venezolano le dan el gol



Minuto 37- Vuelve a intentarlo Benedetto pero remata afuera y encima estaba adelantado. Es poco fluido el ataque de River y ya hay más roces que otra cosa



Minuto 31- Cabezazo de Benedetto que no valía porque estaba adelantado



Minuto 28- Cabeza a cabeza de De la Cruz y Campuzano, que se gana la amarilla... Le protesta el de River por una dura falta



Minuto 25- Rema te a las manos de Romero



Minuto 19- Se anima Boca, sale con más peligro



Minuto 16- Responde River con la salida de barco que no llega a Rondón



Minuto 14- Primera llegada formal a los arcos: gran opción de Benedetto que salva Armani



Minuto 7- Se eprfila más punzante River, que va arrinconando a Boca



RUEDA LA PELOTA



Estos son los once inicialistas:

Se decide Demichelis por Rondón antes que por Miguel Borja para este duelo crucial, que encuentra a River cuarto en el grupo A y a Boca noveno en el B.



El ambiente es el mejor en La Bombonera para el superclásico de Argentina: