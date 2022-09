Marcos se tiño de rojo ante River: violenta patada a estilo Jacky Chan

Aunque ya se agotaban los últimos minutos de adición, Marcos Rojo no se midió y fue con toda contra un rival. El central terminó expulsado tras una temeraria acción cuando disputaba un balón con Nicolás de la Cruz, de River Plate.



El defensor de Boca Juniors, al estilo Jacky Chan y como si se tratará de una disputa de artes marciales, levantó la pierna a la altura de la cabeza e impactó al uruguayo; por suerte no alcanzó a golpearlo el rostro. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja por la temeraria acción. Esta vez si no se la perdonaron a Rojo.

Así fue la temeraria acción de Marcos Rojo sobre Nicolás de la Cruz, que el árbitro no dudó en cobrarle con tarjeta roja: