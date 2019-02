Boca Juniors, un tema pendiente con Tucumán: ¡No le gana hace 38 años!

Los hinchas que asistirán a la Bombonera saben que no será algo sencillo el duelo de esta noche entre Boca y Atlético Tucumán . La carrera por el título de la Superliga es intensa y ambos quieren cortar distancias con Defensa y Justicia y Racing . Pero los xeneizes no solo se detienen en cómo mantenerse prendidos en la lucha por el título sino que tiene en cuenta que el equipo tucumano suele darle dolores de cabeza, tanto que lo domina en el historial entre ambos.

La cita de esta noche, desde las 7:00 p.m., es una buena oportunidad para Gustavo Alfaro para demostrar su capacidad de conducción al frente de Boca y también para comenzar a torcer el rumbo de una racha que no favorece a su equipo: tras 14 enfrentamientos con Atlético Tucumán, seis partidos fueron ganados por los tucumanos, en cinco se impuso el equipo de la Ribera y empataron los tres restantes.



Las estadísticas suelen representar solo un puñado de números fríos, aunque cuando se revisan los archivos y se advierte que la última vez que Boca festejó un éxito frente a los tucumanos fue hace 38 años, los antecedentes toman relevancia. La última vez que los xeneizes celebraron vs. Atlético fue en el Nacional de 1981, cuando lo venció 2-1 con goles de Diego Armando Maradona y Ricardo Gareca



Es que la andar de los tucumanos fue irregular en los años posteriores y no se volvieron a enfrentar por un tiempo prolongado. Pero desde que Atlético volvió a codearse con la máxima categoría del fútbol argentino, se impuso en dos de los cinco duelos ante Boca y los otros tres cotejos terminaron en empates.



Canchallena.com

La Nación

Argentina

GDA