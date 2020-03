De Rossi y la frase que hizo estallar de rabia a hinchas de River

Daniele De Rossi salió de Boca Juniors por problemas familiares y regresó a Italia para estar con sus seres queridos. El futbolista que brilló en la Roma terminó su carrera allí y, como jugó partidos, es campeón del torneo.



El cuadro xeneize se quedó con la Superliga 2020 y se la arrebató a su máximo rival: River Plate. El italiano, por su parte, dejó un picante dardo contra River, según contó un periodista y amigo de él.

"El primer mensaje que me llegó cuando salimos campeones fue de uno que es campeón él también, que jugó solamente seis meses y es Daniele De Rossi. Estaba refeliz (...) ¿Qué hora es en Argentina? ¿Se puede hablar ya con palabras... 'Qué linda cosa, nos cogim.... a las gallinas al final'. Eso me dijo", contó Colombo en 'ConectadosXBoca'.



Claramente, este tema no generó mucho agrado en hinchas millonarios, que salieron a insultar al exfutbolista. Al otro lado de la moneda, los aficionados de Boca rieron y se burlaron de su rival.