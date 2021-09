‘Córdoba no me puede mentir’: Sanabria reveló ayudas arbitrales a Boca

Día picante en el programa ‘ESPN F90’. Rafael Sanabria, exárbitro y actual analista, se refirió al bajo nivel arbitral en Sudamérica y las ayudas que, según él, recibieron en su momento algunos clubes.



Justamente Sanabria habló del caso puntual de Boca Juniors, equipo en el que brilló su compañero de set Óscar Córdoba.

La discusión empezó por las designaciones arbitrales de Conmebol para la triple jornada de Eliminatorias que se avecina. Allí se habló del poco peso que tiene Colombia en estas decisiones y quedó como ejemplo la inclusión del juez venezolano Jesús Valenzuela para el duelo contra Uruguay.



“Lo que dice Iván (Valenciano) es cierto, que uno debe estar pendiente de meterla y otro tipo de jugadas, pero uno debe estar también pendiente de esos detalles. Estos pequeños detalles te ganan los partidos”, mencionó Sanabria.



En este sentido, el mismo Valenciano se sinceró al cuestionar “¿Qué fuerza tenemos nosotros como Federación” como para solicitar cambios en caso de no estar conforme con una decisión.



Y recordó incluso lo que pasaba con Julio Grondona cuando era presidente de la AFA y vicepresidente sénior de la Fifa. Todo el poder para el fútbol argentino: “Grondona decía ‘quítame ese árbitro’ y te lo quitaban mañana mismo... Y nosotros qué podemos hacer”.



En el calor de la discusión, Sanabria volvió a tomar la palabra e involucrando a Óscar Córdoba reveló las ayudas arbitrales que recibió Boca de la mano del exárbitro paraguayo Carlos Amarilla.



“En eso Óscar no me puede mentir, nosotros vimos al señor Carlos Amarilla, y lo escucharon muchos en el continente, favoreciendo a Boca Juniors. Lo favoreció muchísimas veces y no pasó nada”, expresó. Mientras tanto el exarquero replicaba “quítenme los títulos entonces”...