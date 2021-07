¿Qué pasó con Cardona? Atípica lista de convocados de Boca Juniors

Boca Juniors presentó la lista de convocados para enfrentar este sábado a Banfield por la segunda fecha de la Liga de Argentina. La novedad en la convocatoria es la ausencia de todos los jugadores del primer equipo, luego de que la Liga Profesional de Fútbol rechazara la petición del conjunto xeneize de permitirle jugar el partido con los titulares, ya que, la mayoría del plantel profesional, estuvo en Brasil y rompió la burbuja sanitaria tras el incidente con Atlético Mineiro y la Policía en el duelo de Copa Libertadores.

Ante la negativa, Boca tendrá que salir al estadio Florencio Sola con los futbolistas que no estuvieron en Belo Horizonte, puesto que todo el plantel que estuvo en territorio brasileño deberá cumplir con una cuarentena estricta de siete días. De hecho, el Ministerio de Salud de este país también rechazó la petición del xeneize de hacer un corredor sanitario.



Así las cosas, el elenco azul y oro publicó la lista de convocados para el juego contra Banfield, en la que aparece el ex DIM, Israel Escalante. Sin embargo, la novedad de la lista es la ausencia de Edwin Cardona, volante colombiano que no viajó a Brasil por estar cumpliendo la cuarentena tras llegar de Colombia, y que para este fin de semana ya estaba disponible. ¿Qué pasó?



Si bien había un malestar de las directivas con la decisión de Cardona de aterrizar en Colombia para estar unos días con su familia tras disputar la Copa América, el medio TyC Sports informó que la no convocatoria de Edwin, quien apuntaba a ser titular y capitán para este encuentro, se debe a un tipo de manifestación en contra de Liga Profesional de Fútbol, la cual impidió que el primer equipo se presentara para este partido, sabiendo que todos los miembros de la delegación dieron negativo en las últimas pruebas de covid-19.



Para el partido de este sábado, Boca saldrá a jugar con su equipo de la reserva, el cual será el debut profesional para muchos jóvenes que integran las inferiores del club xeneize.

📋 Lista de citados para el partido de esta noche ante Banfield por la Liga Profesional de Fútbol. #VamosLosPibes🟦🟨🟦 pic.twitter.com/UGcN3h9Grk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 24, 2021